В Измаиле раскрыли коррупционную схему получения документов судноводителя

Одесские правоохранители разоблачили двух чиновников Дунайского межрегионального управления Государственной службы морского и речного транспорта Украины и капитании Измаильского морского порта, которые, будучи членами квалификационной комиссии по подтверждению квалификации судноводителя, организовали коррупционную схему получения неправомерной выгоды за прохождение квалификационного экзамена и получение удостоверения судоводителя торгового судна.

По данным Одесской облпрокуратуры, тариф коррупционеров составлял 700 долларов США с каждого кандидата. По такой схеме за одно заседание комиссии проходило около 20 моряков. При этом участники комиссии угрожали внесением негативных сведений в протокол на право получения удостоверения в случае отказа «сотрудничать».

«Оба чиновника задержаны при получении очередной взятки. В настоящее время задержанным доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от занимаемых должностей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области», — говорится в сообщении.

Одесса News сообщала, что чиновников Управления капитана Одесского морского порта подозревают в выдаче удостоверений личности моряка гражданам, которые фактически в то время находились за границей и физически получить их не могли.

Фото: Одесская облпрокуратура

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