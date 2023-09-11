У рамках підготовки до Чемпіонату світу одеська шашистка виступила в Нідерландах

Напередодні Чемпіонату світу, який відбудеться з 27 вересня по 14 жовтня у Кюрасао, острові у Карибському басейні, одеська шашистка Вікторія Мотрічко виступила за нідерландський клуб Heijmans Excelsior із Хертогенбоша.

Про це одеська королева шашок розповіла кореспонденту Одесса News.

«Так, стартував новий сезон командного чемпіонату Нідерландів з міжнародних шашок. Наша команда впевнено перемогла на виїзді Рінсбруг 15-5, мені вдалось перемогти сильного опонента. У сезоні 11 ігор (турів), де в кожному турі, зазвичай, з вересня до кінця лютого-початку березня зустрічаємося з командами у форматі 10×10. Це перша ліга. Щороку перед командою стоїть амбітне завдання виходу до вищого дивізіону. Виграла на першій дошці найсильнішого гравця з команди опонента, вдало провела легку, але непомітну комбінацію», — поділилась результатами Вікторія.

За 2 тижні одеситка знову летітиме до Нідерландів.

«Там зіграю тур 23 вересня, а через день вилітаю до Кюрасао. На акліматизацію рівно 3 дні та в бій, 17 днів шашок у режимі нон-стоп», — розповіла про свої подальші плани Вікторія.

Одесса News повідомляла, що у липні в столиці Латвії – Ризі – завершився шашковий турнір Riga Open 2023, на якому одеська шашистка Вікторія Мотрічко посіла перше місце.

Фото: Вікторія Мотрічко/Facebook

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