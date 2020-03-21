Контрразведка СБУ подозревает одесскую чиновницу в коррупции

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала схему растраты бюджетных средств должностными лицами одного из департаментов Одесской областной государственной администрации.

По сообщению пресс-службы СБУ, в конце января этого года оперативники спецслужбы разоблачили факт хищения средств госбюджета чиновниками одного из департаментов Одесской облгосадминистрации через коммунальное предприятие. По предварительным данным, фигуранты присвоили почти 1,6 миллиона гривен при проведении закупки товаров для нужд департамента.

По одному из эпизодов противоправной деятельности фигурантов следователями СБУ сообщено о подозрении по ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины руководителю департамента Одесской облгосадминистрации. По версии предварительного расследования, чиновница причастна к завладению средств, предусмотренных на оплату труда работников учреждения.

Отмечается, что для реализации сделки фигуранты использовали механизм фиктивного трудоустройства.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

По данным СМИ, речь идёт о директоре департамента инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества Одесской ОГА Евгении Волынец.