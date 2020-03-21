Олимпийский огонь привезли в Японию, но будет ли Олимпиада

Самолёт с олимпийским огнём прибыл из Греции в Японию.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на АР, на фоне угрозы распространения коронавируса церемония вручения факела была сокращена.



«Впервые за 56 лет олимпийский факел прибыл в Токио, и я надеюсь, что олимпийский факел осветит путь надежды для многих людей», — заявил председатель организационного комитета «Токио-2020» Есиро Мори на церемонии вручения огня.



Огонь приняли трёхкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трёхкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Есида.



Отмечается, что местные власти призвали людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута следования эстафеты из-за пандемии коронавируса.



Правительство страны выступает против отмены и переноса Игр из-за коронавируса.

«Мы будем тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом, правительством Японии и столичным правительством Токио», — сказал Мори, отметив, что основываясь на рекомендациях ВОЗ, «мы обеспечим безопасные и надёжные игры».

Вице-президент организационного комитета Олимпийских игр-2020 в Токио Тосияки Эндо сказал, что «финальное решение будет принимать Международный олимпийский комитет. Мы продолжим прилагать усилия для начала соревнований в июле».

В последние дни отдельные национальные олимпийские комитеты и чиновники обратились в МОК с требованием пересмотреть позицию по проведению Игр на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Президент МОК Томас Бах заявил, что организация рассматривает различные сценарии проведения Олимпиады, но не берётся отменять соревнования за четыре месяца до их начала.

Эстафета в Японии стартует 26 марта и пройдёт по территории 858 городов и деревень. Огонь Игр был зажжён 12 марта в Олимпии (Греция). В 2018 году Международный олимпийский комитет пошёл навстречу оргкомитету «Токио-2020» и позволил зажечь олимпийский огонь не за сто дней до старта Игр, как это принято, а заранее, чтобы приурочить его к дате трагического землетрясения в Японии 2011 года.



Как сообщала Одесса News, 12 марта в Древней Олимпии прошла без зрителей церемония зажжения олимпийского огня Игр-2020, которые состоятся летом в столице Японии — Токио.