В Греции без зрителей прошла церемония зажжения олимпийского огня

History Made at the Olympic Flame Lighting Ceremony | Anna Korakaki

Anna Korakaki 🇬🇷 has made history by becoming the first female torchbearer to ever start the #OlympicTorchRelay The gold medal winning shooter from Rio 2016 🥇 will receive the Olympic flame and an olive branch. 🕊️第1走者となったのは、地元ギリシャのアンナ・コラカキ選手🇬🇷 リオ2016の射撃金メダリストです🥇#UnitedByEmotion #Tokyo2020

