Зеленский обсудил с премьером Греции восстановление Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудили программу поддержки украинских городов и регионов, пострадавших от российской агрессии, в частности, восстановление города Одесса.

Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Греции сказал Зеленский, сообщает Укринформ.

«Обсудили программу шефства наших партнёров над конкретными регионами и городами, как отметил премьер-министр Кириакос Мицотакис, нуждающимися в восстановлении после российских ударов или боевых действий. В частности, премьер-министр говорил, что Греция могла бы сосредоточиться на помощи в восстановлении Одессы. Мы можем очень быстро проработать необходимые шаги. Я уверен, что все одесситы будут вам благодарны», — сказал Зеленский.

В свою очередь, Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал СМИ, что Греция готова присоединиться к восстановлению Украины с фокусом на Одессу и восстановлению разрушенных Россией исторических зданий.

«Как я подчеркнул во время нашей встречи, господин Президент, Греция будет присутствовать в титанических усилиях по реконструкции и восстановлению вашей страны, используя наш большой опыт в строительном секторе, через государственно-частное партнёрство, имея мощные возможности в сфере цифровизации, здравоохранения , охраны памятников культуры с фокусом в Одессе, исторический центр которой при поддержке Греции был включён в список объектов Всемирного мирового наследия ЮНЕСКО», — сказал Мицотакис.

Он добавил, что Греция, в частности, может принять участие в восстановлении повреждённых исторических построек.

Как сообщала Одесса News, Президент Владимир Зеленский до прибытия в Грецию был с визитом в Дании, где встретился с Королевой Маргрете II.

Фото: ОПУ

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