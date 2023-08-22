545-й день войны: Все бои на востоке заканчиваются поражением врага

Начались 545-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства. Все продолжавшиеся на прошлой неделе бои на Купянском направлении закончились поражением врага, но россияне не оставляют надежды двигаться вперёд.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«На востоке Украины продолжаются тяжёлые бои. На Купянском направлении сложная ситуация. Бои продолжаются, наши защитники очень мощно сопротивляются врагу… Наши отразили атаки и южнее Первомайского, и восточнее Петропавловки. Все бои, которые шли на той неделе, закончились поражением врага», — сказала Маляр.

По её словам, на прошлой неделе, если смотреть по цифрам, может показаться, что на Купянском и Лиманском направлениях уменьшилось количество обстрелов и количество боёв, но на самом деле враг не оставляет там своих планов двигаться вперёд.

«За последние две недели ВСУ активно работали на этом участке фронта, поэтому враг просто зализывает раны и активность несколько спала. Но это не значит, что враг не продолжит эту активность. Сейчас просто там происходит перегруппировка, враг подтягивает дополнительные силы», — рассказала заместитель министра обороны.

Она также отметила, что на Лиманском направлении основные бои продолжаются вокруг Серебрянского лесничества и враг пытается выбить ВСУ с позиций у Белогоровки и Кременной.

«Врагу это не удаётся, но бои там очень жестокие», — объяснила Маляр.

Согласно последней оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 22 августа, на Купянском направлении ряд населённых пунктов Харьковской области подвергся артиллерийскому и миномётному обстрелам противника.

На других направлениях — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, по информции Генштаба, противник вёл безуспешные наступательные действия, наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск. По утверждению Маляр, на Бахмутском направлении ВСУ уже освободили 43 квадратных километра украинской земли.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как сообщала Одесса News, 16 августа Президент Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсуждали ситуацию на фронте, наличие боеприпасов и дронов, технологические возможности Украины.

На главном фото Оперативного командования «Юг» водитель 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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