В Одессе задержали телефонного лжеминёра

Правоохранители разоблачили мужчину, угрожавшего взорвать здание в центре Одессы на ул. Преображенской.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в Одессе.

По словам 41-летнего жителя города, таким образом он хотел выразить своё недовольство жизнью.

После тщательного обследования якобы заминированного объекта работники спецслужб никаких взрывных устройств, которые угрожали бы жизни или здоровью людей, не обнаружили.

«Правоохранители немедленно начали поиски псевдоминёра, и уже через несколько часов он был найден. Мужчина в содеянном сознался. Говорит, что таким образом хотел выплеснуть своё раздражение жизнью. Мобильный телефон, с которого поступила угроза, у него изъяли», — говорится в сообщении.

«По данному факту следователи начали производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные действия. Согласно действующему законодательству правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет», — прокомментировал событие заместитель начальника Приморского отдела полиции Александр Мильчук.

Как сообщала Одесса News, 20 января правоохранители разоблачили 62-летнего злоумышленника, который «заминировал» школу в Суворовском районе Одессы ради развлечения под воздействием алкогольных паров.