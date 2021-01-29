В Японии больным COVID-19 угрожали тюремным сроком за отказ от госпитализации

Япония отказалась от идеи сажать за решётку инфицированных COVID-19 из-за их несогласия на госпитализацию.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Синьхуа.

«План ввести тюремные сроки для больных COVID-19 японцев, которые отказываются от госпитализации, не был принят правящей и оппозиционной партиями на фоне критики, предлагаемое наказание — слишком суровое», — говорится в материале.

Отмечается, что отклонёнными законодательными изменениями предлагалось разрешить лишать инфицированных COVID-19 свободы на срок до года и накладывать на них штраф в размере 1 млн иен (около 9,5 тыс. долл. США) в случае отказа от госпитализации.

Властям и оппозиции удалось договориться о введении штрафов в 500 тыс. иен (примерно 4 750 долл. США) за отказ от госпитализации и в 300 тыс. иен — за нарушение требований органов здравоохранения.

По данным сайта Worldometer, в Японии насчитывается с начала пандемии 375 607 случаев заболевания коронавирусом, Болезнь в этой стране унесла 5 361 жизнь.

На утро 29 января в мире насчитывается 102 041 125 заболевших COVID-19, умерли 2 201 044 пациента, выздоровели 73 882 696.

Наибольшее количество заболевших в США, Индии, Бразилии, России, Великобритании. В этом списке Украина занимает 17-е место.

Как сообщала Одесса News, основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс призвал человечество готовиться к новым пандемиям.

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