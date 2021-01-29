Спорт — лекарство от стресса

Физические упражнения положительно влияют не только на тело, но и душу. Спорт дарит состояние покоя, улучшает настроение и избавляет от стресса.

Пробежки, танцы, занятия разными видами единоборств или боксом, тренировки на кардио- или силовых тренажёрах под руководством опытных тренеров в профессиональном спортивном комплексе, таком, как «Олимпикстайл«, помогут всегда сохранять позитивный настрой.

Как тренировки снимают стресс?

Люди, неотъемлемой частью жизни которых является спорт, отлично чувствуют себя как в физическом, так и психоэмоциональном плане. В этом нет ничего удивительного. Оказывается, при физических нагрузках в головном мозге активно вырабатываются нейромедиаторы, снижающие уровень стрессового гормона — кортизола, и ответственные за хорошее настроение.

Польза упражнений для душевного здоровья

Спортивные тренировки приносят психике и настроению большую пользу:

1. Помогают расслабиться. Одна тренировка избавляет от напряжения на 1,5-2 часа. Такой эффект объясняется усиленной выработкой гормонов удовольствия — эндорфинов, и других нейромедиаторов.

2. Улучшают аппетит и формируют полезные пищевые привычки — спортивные люди лучше едят, отдавая предпочтение полезной, здоровой пище. Правильный рацион питания помогает победить стресс и последствия психоэмоциональных потрясений.

3. Снимают напряжение — учёные доказали, что выполнение комплекса упражнений уменьшает показатели электрической мышечной активности. В результате напряжение уходит, и человек становится значительно

спокойнее.

4. Повышают самооценку — после тренировки люди обычно довольны собой. Человек справился с собственной ленью, сделал шаг к достижению цели, ему есть за что себя похвалить. При этом уровень стресса и психоэмоционального напряжения существенно снижается.

Если вы страдаете от стрессов, нервозности, раздражительности, спорт — именно то, что вам нужно. Остаётся только выбрать тот род занятий, который наиболее придётся по душе.

Лучшие виды упражнений от стресса

Победить стресс и улучшить настроение помогут такие виды физической активности:

1. Йога, танцы, пилатес — позволяют проработать большое количество мышц. Поочерёдное сокращение и напряжение мускулатуры посылает в головной мозг сигналы о необходимости высвобождения определённых

нейромедиаторов. В результате человек становится спокойным, более расслабленным, а его способность к концентрации внимания повышается.

2. Аэробные упражнения — пробежки, быстрая ходьба, велосипедная езда дают положительный комплексный эффект. Такие тренировки дарят заряд бодрости, сил и хорошего настроения. Повышают устойчивость к

стрессовым факторам.

3. Активные игры (волейбол, теннис, футбол, бадминтон и т.д.) — быстро избавляют организм от адреналина и других стрессовых гормонов. Заниматься рекомендуется через день, ведь на восстановление организму

требуется около 2 суток. Не стоит с непривычки изнурять себя ежедневными тренировками, поскольку это может привести к синдрому хронической усталости и стать дополнительным источником стресса.