Билл Гейтс призвал человечество готовиться к новым пандемиям

Мир должен быть готов к новым пандемиям, ведь они становятся частью жизни.

Об этом основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, сообщает Укринформ.

Гейтс убеждён, что мир должен подготовиться к новым пандемиям, ведь они уже являются составной частью «новой нормальности, так же как дрожит земля, приходят торнадо или меняется климат».

Он призывает извлечь уроки из нынешней пандемии и сомневается, что человечество сделало это. Гейтс считает, что «мы не готовы к следующей пандемии», а будущая может быть «в десять раз хуже».

Миллиардер высоко оценил научный прогресс в разработке вакцин, скорость, с которой был достигнут успех, что было невозможным ещё 5 лет назад. В то же время он предостерёг от «прививочного национализма» и призвал руководителей государств справедливо распределять вакцину.

«Ни одна страна не может самостоятельно бороться с пандемией», — отметил Гейтс.

Как сообщала Одесса News, в марте 2020 года Билл Гейтс спрогнозировал конец «шатдауна» из-за коронавируса через 6-10 недель при лучшем сценарии.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod