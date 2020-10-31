Три одессита за сутки умерли от коронавируса, 223 — заболели

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 31 октября в Одессе зарегистрированы 10 082 случая COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 223 новых случая заболевания.

По данным на 31 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 183 пациента с COVID-19, из них 97 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии 86 пациентов, из них 83 человека не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, но три пациента получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 26 человек с подозрением на COVID-19.

30 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 50 человек — в ГКБ №10, 15 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 30 октября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободна 81 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы четыре новых случая COVID-19 у детей, в числе которых два мальчика и две девочки, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 18 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 6 227 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 686 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали высокое количество новых случаев заболевания коронавирусом — 507, умерших — 6.