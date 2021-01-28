При реставрации Дома Руссова в Одессе присвоено 5 миллионов гривен

Одесская областная прокуратура сообщили о подозрении в служебном подлоге и присвоении бюджетных средств директору подрядной компании, выполнявшей ремонтно-реставрационные работы в помещениях Дома Руссова.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в мае 2018 года между Управлением капитального строительства Одесского городского совета и предприятием-подрядчиком заключён договор о выполнении ремонтно-реставрационных работ с приспособлением под общественный дом памятника градостроительства и архитектуры.

Отмечается, что во время ремонтных работ, в период с июня по сентябрь 2019 года, руководитель предприятия-подрядчика, злоупотребляя своим служебным положением, составила и издала по этому договору заведомо ложные первичные учётные документы — акты приёмки выполненных строительных работ, справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах — с внесением в них недостоверных сведений об объёмах выполнения.

Подозреваемая внесла заведомо ложные сведения о выполнении работ по монтажу оконных блоков из евробруса, в частности, с декоративной художественной резьбой общей площадью 406 м кв в то время, как объём фактически смонтированных в здании оконных блоков составил 271,3 кв. Таким образом, объёмы выполненных работ по монтажу окон завышены на 134,7 м кв.

Вследствие таких противоправных действий территориальной общине Одессы в лице Одесского городского совета нанесены почти 5 млн грн убытков.

Сейчас прокуроры направили в суд ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. За это преступление Законом предусмотрено до 12 лет заключения.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года следствие пришло к мнению, что владелец части помещений Дома Руссова совместно с подрядчиком провели строительные работы, которые привели к разрушению, повреждению и изменению около 50% от общего объёма занимаемой площади здания.

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