Незаконно используемое частниками озеро в Одесской области возвращено государству

В Одесской области благодаря прокуратуре общине возвращено самое большое искусственное озеро в Украине — Сасык (Кундук) площадью 20 тыс. га, расположенного на территории Белгород-Днестровского и Измаильского районов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что предприятие «ВМС-10», которое долгое время использовало водохранилище для осуществления рыбохозяйственной деятельности, не имея необходимых правоустанавливающих документов. В Хозяйственном суде Одесской области это было доказано.

Прокуроры также установили, что предприятие, получая прибыль, избежало процедуры заключения договора аренды и обязательной уплаты в бюджет общины арендной платы. Только за последние пять лет оно выловило около 3 млн килограммов водных биоресурсов.

Поскольку использование объекта и земель водного фонда вне установленного порядка запрещено, суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объёме — озеро передано местной громаде.

Для справки. Озеро Сасык входит в состав водно-болотных угодий международного значения и является объектом Изумрудной сети Украины, находится под охраной Рамсарской и Бернской конвенций.

У компании «ВМС-10» три конечных бенефициара: Ольга Коваль, Василий Величко и гражданка Австрии родом из Харькова Нина Шеванденкова. Среди учредителей бывший сотрудник СБУ Юрий Волошин и экс-депутат Черноморского горсовета от «Оппозиционного блока» Александр Шлапак.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года Одесская облпрокуратура в суде отстояла право государства на земельные участки лесного фонда в административных пределах Яськовского сельского и Беляевского городского советов общей площадью 521 га стоимостью более 19 млрд. гривен, незаконно переданных в аренду одному из обществ Одесской области.

Фото: Одесская облпрокуратура

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