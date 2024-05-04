Одесские пиротехники, освобождающие землю от мин, получили Пасхальные гостинцы

В канун Пасхи пиротехников Одесской области, ежедневно выполняющих чрезвычайно важную и ответственную работу по очистке территорий нашего государства, посетило руководство Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Чтобы создать нашим защитникам праздничное настроение, заместитель начальника Алексей Леонов передал пиротехникам освящённые куличи, продукты питания и вещи первой необходимости, — информирует в Facebook ГУ ГСЧСУ в области.

«Сейчас наши мужественные титаны на ротации на деоккупированных территориях Николаевщины и Херсонщины. Даже по большим праздникам пиротехники работают в сверхсложных и крайне опасных условиях и ежедневно приближают нашу победу», — говорится в сообщении.

Одесса News напоминает, что на Пасху на территории Одессы в целях безопасности продолжает действовать комендантский час.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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