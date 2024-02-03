17 одесских пожарных приехали к торговому павильону, объятому пламенем

2 февраля средь бела дня — в 14.53 — спасатели в Одессе приняли сообщение о пожаре в Киевском районе Одессы, по улице Ильфа и Петрова.

Горел торговый павильон, — говорится в информации в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Прибывшие на 4-х спецмашинах 17 пожарных установили возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания, в котором расположена мастерская по ремонту стиральных машин.

«Благодаря оперативности наших подразделений, уже через 20 минут пожар локализован, и ещё через 20 — полностью ликвидирован на общей площади ~ 20 м. кв. К счастью, никто не пострадал», — информируют спасатели.

Отмечается, что вероятная причина пожара – «короткое замыкание электросети».

Все детали произошедшего и убытки устанавливаются.

Одесса News информировала о пожаре 1 февраля 2024 года в 5-этажном доме на проспекте Добровольского в Пересыпском районе Одессы, во время которого был спасён 51-летний мужчина.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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