Одесские пожарные спасли человека во время пожара на проспекте Добровольского

1 февраля в 15:01 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на проспекте Добровольского в Пересыпском районе Одессы.

Об этом сообщило в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что прибывшие на место вызова 19 спасателей установили возгорание имущества в квартире на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома.

«В 15:18 пожар был ликвидирован на площади 2 м². Во время ликвидации пожара спасён гражданин 1973 года рождения», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о пожаре ночью 1 февраля в жилом 5-этажном доме по улице Бочарова в Пересыпском районе Одессы, во время ликвидации которого было обнаружено тело 61-летнего мужчины.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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