На пожарах в Одесской области погибли двухлетний ребёнок и пенсионер

15 февраля в Одесской области произошли пожары, во время которых обнаружена тела двухлетнего ребёнка и 66-летнего мужчины.

О происшествиях сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, в 15:35 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Шабо Белгород-Днестровского района, в переулке Николаевский. По прибытию на место вызова спасателями было установлено возгорание домашнего имущества и мебели в комнате одноэтажного жилого дома открытым пламенем.

Отмечается, что из-за самостоятельного тушения пожара хозяином дома, в результате чего был поздний вызов в ГСЧС, пламя распространилось на значительную площадь. В связи с сильным задымлением спасатели работали в аппаратах по защите органов дыхания и зрения в составе звена газодымозащитной службы по поиску остававшегося в огне ребёнка.

В 15:55 пожар был локализован и в 16:20 – ликвидирован. Во время тушения пожара спасателями было обнаружено тело ребёнка 2021 года рождения. Также в результате пожара пострадали дочь 2020 года рождения и отец 2000 года рождения, которые в состоянии средней тяжести с диагнозом отравления продуктами горения и ожогами стопы (у отца) госпитализированы в местную больницу.

Вероятная причина пожара – аварийный режим работы электронагревательного прибора (камина).

От ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 10 пожарных, от местной пожарной команды «Шабо» — 1 единица техники и 3 человека личного состава.

В этот же день пожарников вызвали в город Раздельная на улицу Полины Осипенко, где зафиксировано задымление в жилом доме. По прибытию на место вызова спасателями было установлено возгорание домашнего имущества в одноэтажном частном жилом доме. В 17:52 пожар был локализован и в 18:08 — ликвидирован на общей площади ~4 м².

На месте пожара было обнаружено тело мужчины 1956 года рождения. Причина пожара, детали и ущерб – устанавливаются. Здесь пожар тушили 8 пожарных от ГСЧС Одесской области.

Одесса News сообщала о пожаре в двухэтажном жилом доме по улице Раскидайловской в Одессе, начавшемся поздним вечером 13 февраля.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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