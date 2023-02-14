На Раскидайловской в Одессе полыхал огнём дом

Ночью одесские спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном жилом доме по улице Раскидайловской, начавшийся поздним вечером 13 февраля.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, в 23:14 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре.

«По прибытию на место вызова спасателей было установлено, что открытым пламенем горит крыша двухэтажного жилого дома. В связи с угрозой распространения огня по всему зданию, пожарные работали по повышенному номеру вызова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели не допустили распространения пожара на весь дом.

В 23:39 пожар локализован и в 23:57 ликвидирован на площади 100 м2.

Погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС к ликвидации пожара привлекались 8 единиц пожарной техники и 35 спасателей.

Как сообщала Одесса News, 9 февраля в селе Новоборисовка Раздельнянского района Одесской области во время ликвидации пожара обнаружен погибший хозяин дома.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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