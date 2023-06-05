Прокуратура вернула Одесской громаде 2 га земли в районе пляжа по ул.Дача Ковалевского

Более 2 га земли стоимостью почти 126 млн грн на морском побережье в районе Свято-Успенского монастыря вернут одесской громаде.

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск Одесской областной прокуратуры по устранению препятствий в пользовании земельными участками по ул. Дача Ковалевского, в районе пляжа Свято-Успенского монастыря, в историческом ареале Одессы, — сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуроры в суде доказали незаконность передачи Одесским горсоветом этих участков в собственность для строительства комплекса, который должен состоять из нескольких зданий. Исковые требования мотивированы тем, что эта земля находится в прибрежной защитной полосе Чёрного моря, в рекреационной зоне озеленённых территорий, в пределах Трассы здоровья, в курортно-оздоровительной зоне, что согласно требованиям действующего законодательства исключает возможность её приватизации.

Отмечается, что суд согласился с доводами прокуратуры, отменил решение горсовета, признал недействительными договоры купли-продажи земельных участков и государственные акты на право частной собственности, обязал незаконного собственника вернуть землю одесской территориальной общине.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года Верховный Суд Украины удовлетворил кассационную жалобу Одесского горсовета и отменил незаконные решения хозяйственного суда и апелляционного хозяйственного суда, которыми община была лишена права собственности на Дом Руссова.

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