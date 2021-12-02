Труханов молча созерцает на возведение здания в парковой зоне Одессы

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ, бывшая ГАСИ) Украины выдала разрешение на реконструкцию двухуровневого паркинга на одесских склонах в районе Отрады: на месте парковки появится «административное здание с инфраструктурой для отдыха».

Речь идёт о паркинге, расположенном на Вице-адмирала Азарова, 28/1, пишет ТАЙМЕР.

Новое здание будет иметь в высоту четыре этажа и один подземный. Здание рассчитано на одновременное размещение до 400 человек.

Отмечается, что сооружение паркинга в Отраде изначально было скандальным. Построило его в 2010 году ООО «Кинкан», которое ни документов на строительство, ни прав на земельный участок на тот момент не имело. Единственным основанием было разрешение на проектирование, датированное 2007 годом.

Вскоре после начала строительства фирма обратилась в Хозяйственный суд Одесской области с требованием признать за ней право собственности на объект, что суд и сделал. В тот же самый день «Кинкан» добился подтверждения данного решения в Одесском апелляционном суде, после чего решение вступило в законную силу, и фирма получила свидетельство о праве собственности. В 2011 году Верховный суд отменил это решение и постановил признать свидетельство о праве собственности недействительным. Но к тому моменту ООО «Кинкан» успело продать паркинг нынешнему владельцу — ООО «Ремус-С», за которым стоят известные в Одессе бизнесмены Сергей Дябло и Контантин Ткач.

Впоследствии прокуратура пыталась оспорить права «Ремус-С» на объект, однако иски прокуратуры были отклонены: «Ремус-С» приобрёл здание законно, ничего при этом не нарушив и имеет полное право владеть им далее. А что до незаконности строительства паркинга, то это, дескать, дело прошлое, и относящееся к ООО «Кинкан».

Окончательно узаконил нахалстрой Одесский горсовет, в 2013 году передав ему права не земельный участок под паркингом.

Теперь, являясь уже полноправным владельцем и паркинга, и земли под ним, ООО «Ремус-С» будет застраивать данную территорию. И то, что, по сути, паркинг находится в зоне парка «Юбилейный», где запрещено любое строительство, добиться запрета на возведение паркинга вряд ли удастся, даже если кто-то поставит перед собой такую задачу. Но поставит ли?

Одесса News в ноябре 2021 года писала о решении Апелляционного суда Украины прекратить строительство на одесских склонах жилищного комплекса «Ля Мэр», однако строительные работы продолжаются.

Фото: ТАЙМЕР

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat