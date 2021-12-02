В Одессе произошла утечка хлора

В Одессе 1 декабря произошла утечка опасного химического вещества — хлора.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области на своей странице в Facebook.

Спасатели получили сообщение, что на территории предприятия по улице Боровского произошла разгерметизация ёмкости с 800 литрами хлора.

Прибывшие спасатели подавали воду для осаждения паров хлора распыленными струями воды. Химики-спасатели накладывали бандаж на разгерметизированную ёмкость, замеряли концентрацию опасных веществ в воздухе.

Герметичность ёмкости восстановлена. Утечка опасного вещества прекращена. Дезактивация места разлива проводилась водой. Отмечается, что на расстоянии 50 метров от очага разлива превышение предельно допустимых концентраций не наблюдается.

Название и форма собственности предприятия устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 16 октября 2021 года в складском помещении Одесского нефтеперерабатывающего завода загорелась сера.

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