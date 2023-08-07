В результате оползня под Одессой погиб ребёнок

В селе Фонтанка-2 Одесского района Одесской области произошёл оползень на побережье Чёрного моря. В результате погиб 10-летний ребёнок.

Об этом 6 августа в Facebook cсообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что родные погибшего извлекли ребёнка из-под завалов, однако без признаков жизни.

«К месту происшествия было направлено 16 спасателей, в частности, кинологический расчёт аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области», – добавили в службе.

В ГСЧС подчеркнули необходимость заботиться о безопасности детей во время отдыха, а также выбирать для него безопасные и проверенные места.

О сильном оползне в Черноморске Одесской области в марте 2021 года сообщала Одесса News.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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