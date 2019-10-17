В Одессе планируют создать перинатальный центр

16 октября при участии заместителя Одесского городского головы Светланы Бедреги состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Одесского горсовета, на котором обсудили вопрос о создании перинатального Центра на базе КНП «Родильный дом №5».

Об этом сообщает официальный сайт города.



«Высокий удельный вес преждевременных родов, высокая частота экстрагенитальной патологии у беременных, отсутствие в Одессе городской выездной службы экстренной акушерско-гинекологической помощи и ряд других факторов делают вопрос об организации перинатального Центра актуальным для нашего города», — говорится в сообщении.

Перинатальная помощь оказывается детям, начиная с 22-й недели беременности и до 28-го дня после рождения. Работа перинатального Центра обеспечит достаточное количество коек для индивидуального размещения беременных, родильниц, рожениц и новорожденных. Одноместные удобные палаты, оснащённые современным оборудованием для мониторинга состояния матери и ребёнка, обеспечат психологический комфорт пребывания пациенток, что благоприятно скажется на результатах лечения.

Перинатальный Центр обеспечит возможность оказания медицинской помощи женщинам с экстрагенитальной патологией средней тяжести, которые в настоящее время направляются в областной роддом. Таким образом, будут обеспечены условия для получения финансирования от Национальной службы здоровья не только для учреждений второго уровня медпомощи, но, по некоторым позициям, и третьего уровня благодаря включению элементов высокоспециализированной медицинской помощи.

Выхаживание новорожденных в перинатальном Центре будет проводиться в сотрудничестве с врачами Детского диагностического центра им. Б.Я. Резника, что снизит показатели инвалидизации и улучшит состояние здоровья детского населения Одессы.

Также здесь имеется возможность привлечения профильных специалистов для консультаций и комплексной помощи — вблизи от родильного дома №5 базируется консультативно-диагностический Центр, амбулатория семейной медицины, детская поликлиника, многопрофильные медучреждения. Роддом №5 уже 30 лет специализируется на ведении преждевременных родов и оказании помощи новорожденным с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов.

Фото: «Одесса»