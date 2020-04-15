Глава Одесской ОГА поблагодарил министра за присланные 977 пар очков

В Одесскую область прибыла новая партия средств индивидуальной защиты для врачей.

Как сообщает на своей странице в Facebook глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, в многочисленных коробках почти 3 000 защитных костюмов, 103 000 масок, 977 очков и 182 набора реагентов, с помощью которых можно провести тысячи ПЦР-тестирования.

Всё полученное Максим Куцый назвал «большим грузом Министерства здравоохранения», лично выразив благодарность Министру здравоохранения.

«Получили большой груз Министерства здравоохранения! Спасибо министру Максиму Степанову и Министерству здравоохранения Украины за организацию доставки», — написал глава ООГА.

Как сообщала Одесса News, 14 апреля коронавирусом заболел первый врач в Одесской области.

Фото: Facebook