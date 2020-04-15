В Одессе впервые заболел COVID-19 врач

Вчера, 14 апреля, почувствовал себя плохо одесский врач, который сам себе поставил диагноз «пневмония», поучил положительный тест на коронавирус и госпитализировался.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 9:00 15-го апреля мы получили от лабораторного центра Минздрава в Одессе ещё один подтверждённый случай заболевания коронавирусом. Заболел 53-летний одессит, врач по специальности. Медик, почувствовав себя плохо, действовал как настоящий профессионал: лечился амбулаторно, а затем по собственной инициативе сделал КТ лёгких, обнаружив пневмонию. После этого госпитализировался в отдельную палату и после поступления положительных анализов на коронавирус был переведён в инфекционное отделение для дальнейшей изоляции и лечения. Эпидемиологам пациент назвал чёткое количество контактных лиц для их изоляции», — написал Максим Куцый.

Также сообщается, что уже 70 человек в Одесской области имеют подтверждённый диагноз заболевания COVID-19.

Глава ООГА призвал всех жителей Одесской области строго следовать рекомендациям медиков и уменьшить количество социальных контактов.

Как сообщает официальный сайт города, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 23 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 11 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 15 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице два человека в тяжёлом состоянии (возраст пациентов — 94 года и 61 год), при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких. Пациенты в стабильном состоянии, ухудшения ни у кого нет.

Также 20 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном состоянии.

Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе и те, кто находится на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 9.30 утра 15 апреля в Украине подтверждено 108 летальных исходов от заболевания коронавирусом, что на 10 больше, чем на это же время 14 апреля.