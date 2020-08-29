COVID-19 в Украине: за сутки подтвердили ещё у 2 481 человека

В Украине за последние сутки зарегистрировано 2 481 случай заражения коронавирусом, общее их количество достигло 116 978.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно этим данным, за сутки умер 41 инфицированный, всего с начала эпидемии болезнь унесла жизни 2 492 украинцев.

Выздоровели уже 56 138 человек, из них 1 055 за последние сутки.

Больше всего больных выявлено в Киеве (265), областях — Харьковской (247), Тернопольской (227), Львовской (190), Ивано-Франковской (182), Одесской (170).

Как сообщала Одесса News, На утро 29 августа всего в мире больны коронавирусом 24 929 290 человек (+293 772 за сутки), умерли 841 692 (+6 013), выздоровели 17 310 673 пациента (+214 014).