Украина в I квартале этого года экспортировала товаров на $10,3 миллиарда

Украина в январе-марте 2023 года экспортировала товаров на 10,3 млрд дол. США и импортировала товаров на 15,7 млрд дол. США.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

«В І квартале 2023 г. экспорт товаров составил 10 305,5 млн. дол. США, или 73,9% по сравнению с І кварталом 2022 г., импорт – 15 699,4 млн долл., или 110,9%», — говорится в сообщении.

Следовательно, отрицательное сальдо составило $5,4 млрд (в I квартале 2022 года также было отрицательное сальдо – $208,0 млн).

Наибольшее падение в отчётный период испытали объёмы экспорта чёрных металлов – на 75,3% к показателям прошлого года.

Среди импортируемых товаров наибольший прирост зафиксирован в категории «электрические машины» (+48,2%).

Как сообщала Одесса News, по данным ООН, в рамках «зернового соглашения» из украинских портов было экспортировано более 30 млн тонн грузов, более 55% которых – в развивающиеся страны. В текущем маркетинговом году (с 1 июля 2022 по 12 мая 2023 года) Украина экспортировала 43,336 млн т зерновых и зернобобовых.

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