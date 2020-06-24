Куцый: Одесская область выходит на очень опасное плато заболеваемости коронавирусом

Одесская область выходит на очень опасное плато заболеваемости коронавирусом.
Об этом заявил на своей странице в Facebook председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый, опираясь на данные, которые предоставил лабораторный центр Минздрава в Одессе.
«Уже четвёртый день подряд эпидемиологи фиксируют более 29 случаев заболевания в сутки… Это тревожный сигнал. По данным мониторинга заболеваемости, за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, наблюдается рост лабораторно подтверждённых случаев в 2 раза. Только за прошедшую неделю в регионе заболели почти 200 человек. Уровень госпитализации пациентов вырос на 10%», — констатирует глава ООГА.
Максим Куцый назвал районы, где за прошедшую неделю отмечен наибольший рост заболеваемости:
— в Измаильском районе почти в 7 раз (63 зарегистрированных случая, 46 «активных»)
— в Болградском районе — почти в 3 раза (129 зарегистрированных случаев, 128 «активных»)
— в Ананьевском районе в 1,5 раза (30 зарегистрированных случаев, 28 «активных»).
«Такой стремительный рост заболеваемости связан с нарушением санитарно-противоэпидемического режима в общественных местах, транспорте и ресторанах», — считает руководитель области.
По данным ресурса СНБО по мониторингу распространения COVID-19, всего на утро 24 июня в регионе подтверждено лабораторно 1 370 случая. Количество заболевших коронавирусом в Одесской области за последние сутки составило 37 человек.
Умерших за прошедшие сутки нет. Выздоровело 569 человек (+7), Болеют коронавирусом 780 (+30)
Подозрение в заболевании за вчерашний день получили 46 человека и общее количество заболевших, таким образом, составило 2 943 пациента.
Как сообщала Одесса News, на утро 24 июня в Украине подтверждено 39 014 случаев COVID-19 (+940), из них 17 409 выздоровели, 1 051 умер (+16 за сутки).