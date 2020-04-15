В Одессе разоблачён бизнесмен, завладевший семью миллионами бюджетных денег

В Одессе правоохранители разоблачили подозреваемого в служебном подлоге и завладении семью миллионами гривен бюджетных средств бизнесмена.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Правонарушитель — директор одного из коммерческих предприятий. Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в полицейском сообщении.

Отмечается, что злоумышленник не впервые привлекается к ответственности за аналогичные преступления. В 2018 году следователи СУ ГУНП Одесской области направили в суд обвинительный акт, согласно которому коммерсант обвиняется в завладении бюджетными средствами в размере более 500 тысяч гривен.

На этот раз, злоупотребляя служебным положением, директор предприятия присвоил средства в размере более 7 миллионов гривен, выделенных на строительство на территории Одесской области двух казарм улучшенной планировки для военнослужащих. В акты приёма выполненных строительных работ он вносил заведомо недостоверные сведения, касающиеся завышения объёмов выполненных работ и использованных материалов.

Сейчас следствие продолжается.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, — двенадцать лет лишения свободы.

Одновременно военная прокуратура объявила в розыск другого коммерсанта, который обвиняется в присвоении более 3-х миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на строительство столовой в одном из воинских подразделений в Одесской области. Мошенник не является по повесткам к следователю,.

Как сообщала Одесса News, в Одессе раскрыли мошенническую схему продажи недвижимости.

Фото: военная прокуратура Южного региона