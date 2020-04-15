Одесская епархия и ресторан «Рыба» взяли шефство над Центром экстренной медпомощи

Одесская епархия УПЦ взяла на своё попечение всех сотрудников Единой оперативно-диспетчерской службы Одесского областного центра экстренной медицинской помощи.

От семьи известных одесских рестораторов Андрея и Инары Заричанских все сотрудники этого Центра ежедневно будут получать горячие обеды из ресторана «Рыба», сообщает Православная Одесса.

Отмечается, что в центре круглосуточно работает 30-35 человек диспетчеров и врачей телемедицины, которые, по словам директора центра Елены Малоноги, принимают по 2 тысячи вызовов в сутки по всей Одесской области и направляют ближайшие бригады скорой медицинской помощи к месту вызова.

«Сотрудники центра и лично руководитель Елена Малонога сердечно поблагодарили митрополита Агафангела, а также семью Андрея и Инары Заричанских за заботу и поддержку в сложное для всех время», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, священнослужители из Одесской епархии вместе с рестораном «Рыба» организовали также питание медработников семи подстанций скорой медицинской помощи в Одессе.

Фото: Православная Одесса