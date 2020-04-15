Одесские пиротехники обезвредили более 50 снарядов с прошедшей войны

В течение двух суток продолжались работы по изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов за пределами с. Яськи Беляевского района Одесской области.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что опасную находку обнаружили во время рыбалки на Днестре местные жители, о чём сразу же сообщили в подразделение ГСЧС.

«Специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области провели обследование территории и изъяли 50 миномётных мин и 6 артснарядов разного калибра времён Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Взрывоопасные предметы обезврежены в установленном порядке, — отчитались пиротехники.



Как сообщала Одесса News, в феврале одесские пиротехники в Саратском районе изъяли и уничтожили 102 взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области