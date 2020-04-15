Как живут одесские ректора

В сети показали особняк экс-ректора Одесского медицинского университета.

Дом экс-ректора Валерия Запорожана недавно обыскали сотрудники прокуратуры. Согласно постановлениям Суворовского районного суда, обысков было около 15 и все они касались уголовного дела, возбуждённого в декабре 2019 года — присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, а также начисление сотен тысяч премий руководством, пишет на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы ОНМедУ Ярослава Витко.

По ее словам, обыск происходил в доме Валерия Запорожана, который расположен в одном из самых дорогих районов Одессы — комплексе «Тартус» (Крыжановский поселковый совет). Кооператив, расположенный в пригороде, находится в рекреационной зоне на берегу моря и славится одними из самых высоких цен на недвижимость в регионе.

Несколько лет назад на трёх земельных участках общим размером в 30 соток семейство Запорожан здесь выстроило дом общей площадью почти 350 кв. м. Стоимость участка с домом в этом месте около 1,5 млн долл. Сам дом изначально был оформлен на Бондарь Елену Владимировну — двоюродную сестру Натальи Запорожан, жены экс-ректора. А уже в феврале 2019 г., когда Валерий Запорожан перестал быть декларантом и обнародовать свои доходы, его жена «приобрела» этот дом у своей же сестры за 3 млн 278 тыс. грн (около 126 тыс. долл.).

«То есть даже здесь человек, который 25 лет обворовывал государство на теле ОНМедУ, решил схитрить и сэкономить на налогах, занизив стоимость недвижимости в более десяти раз. Ведь, согласитесь, полтора миллиона долларов и 126 000 — разница существенная … Как думаете, может ли «работник образования», пусть даже и высшего, на одну зарплату позволить себе такую элитную недвижимость?

Валерий Запорожан всю жизнь проработал в университете, его жена — безработная, имеет лишь долю в бизнесе. Согласно декларации за 2018 г. Запорожан получил около 40 тыс. долларов годового дохода — заработная плата, доплата за звание академика и пенсия; его жена — ещё около 18 тыс.; всего — почти 60 тыс. долларов в год. Но кроме дохода, Запорожаном задекларировано и огромное количество состояний», — пишет Ярослава Витко.

В декларации за 2017 г. Запорожан указал 700 тыс. долларов США и 9 млн гривен наличными, две Toyota Camry 2015 и 2016 года, швейцарские премиум-часы Сhopard.

Как сообщала Одесса News, Валерий Запорожан был уволен с должности ректора Одесского медуниверситета в июле 2018 года, но с тех пор судится с Министерством здравоохранения за свою должность.

Де-факто вуз сейчас возглавляет Юрий Сухин, которого летом 2018 года поддержал Запорожан. Министерство назначало на должность ректора Константина Аймедова, но он не смог приступить к исполнению своих обязанностей.

Бывшая и.о. Минздрава Ульяна Супрун называла Запорожана «явным коррупционером».