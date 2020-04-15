Одесского депутата включили в базу «Миротворца»

Депутата Одесского горсовета Ирину Куценко (Есенович) внесли в базу «Миротворца» за призывы в соцсети посещать храмы во время карантина, в частности, прийти в церковь на Пасху.

Соответствующая запись сделана в базе «Миротворца».

«Провокатор. Осознанные действия, направленные на распространение смертельно опасного заболевания (коронавирусной болезни) и массового заражения граждан Украины», — говорится о причине внесения Есенович в базу людей, действия которых направлены против национальной безопасности.

В базе «Миротворца» отмечается, что депутат представляет в горсовете партию «Доверяй делам» (ранее — Партию регионов, партию «Родина») и приводится её пост в Facebook.

Есенович написала: «Уверена, что все, кто пойдут в Церковь в воскресенье, но только с искренним желанием почтить Бога, не заболеют…». А затем сделала правку в записи на своей странице в Facebook, что её возмутили призывы в социальных сетях о том, что во время карантина не следует посещать церковь.

Как сообщала Одесса News, в марте известный одесский шахматист Станислав Богданович попал в скандал из-за того, что в интернет-матче сыграл за российскую команду против Украины. За это его внесли в базу центра «Миротворец». Вскоре он был найден мёртвым . На сайте «Миротворец» после сообщения о смерти Станислава на его фотографии появилась надпись — «Ликвидирован».