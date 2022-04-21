На Одесском хлебозаводе освятили Пасхальные куличи

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела архиепископ Арцизский Виктор, по многолетней традиции, посетил Одесский городской хлебозавод №4, где отслужил молебен.

Как сообщает издание Одесской епархии УПЦ «Православная Одесса«, архиепископ Виктор отслужил молебен «Перед началом благого дела» и окропил святой водой сотрудников предприятия и производственную линию с помещениями пекарни, где изготовляют Пасхальные куличи.

«Также были окроплены 20 тысяч пасхальных куличей, которые будут отправлены в город Харьков, для благотворительной раздачи. Эти куличи были испечены по инициативе и финансовой поддержке мэра нашего города Г.Л. Труханова», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о выпечке пасхальной сдобы на одесском хлебозаводе для защитников Украины.

Фото: Православная Одесса

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