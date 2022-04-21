В Одесской области произошло смертельное ДТП

Вечером 20 апреля недалеко от села Большой Дальник Одесской области произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что грузовик Renault столкнулся с легковушкой ВАЗ, когда та выезжала с грунтовой дороги на главную.

«В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля — 55-летний житель села Расселенец», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Одесского районного управления полиции № 2.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими за собой смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2922 года произошло ДТП на автодороге Одесса-Николаев, возле села Мещанка, где погибли 3 человека в результате столкновения легковых и грузовых автомобилей.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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