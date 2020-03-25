Карантин карантином, а тренировки у одесских теннисисток по расписанию

Одесские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская соблюдают условия карантина, тренируются, катаются на велосипеде, гуляют с собакой.

Об этом сообщает XSPORT.

Первая ракетка Украины, уроженка Элина Свитолина и её молодой человек, французский теннисист Гаэль Монфис сняли видео для Instagram, в котором продемонстрировали своё ироничное отношение к панике вокруг вируса COVID-19.

«По сюжету страх заразиться не позволяет украинке и французу спокойно открыть холодильник, попить воды, съесть огурец или даже поцеловать друг друга. В видеоролике всё время звучит устрашающий закадровый голос, который произносит слово «коронавирус», — таков смысл показанного видео.

Отмечается, что Свитолина и Монфис находятся в настоящее время на «теннисном карантине», а потому развлекаются тем, что периодически показывают подписчикам в соцсетях свою жизнь.

Элина предложила в Facebook комплекс физических упражнений, которые можно выполнять дома во время карантина.

Также Свитолина приняла участие в челлендже в социальной сети TikTok, исполнив забавный танец, подписав словами: «Уровень Tik Tok 0,01» #/QUOTE.

А 25-я ракетка мира Даяна Ястремская продолжает тренироваться даже во время карантина.

На своей странице в Facebook одесситка опубликовала видео, как она работает над растяжкой на свежем воздухе.

Карантин карантином, а тренування за розкладом 💪🏻✊🏻#TeamDayana🌪🎥 melnichenko_aleksandr_sport (Instagram) Gepostet von Даяна Ястремська / Dayana Yastremska am Samstag, 21. März 2020

Также во время карантина Ястремская катается на велосипеде по одесской набережной с собакой в рюкзаке.

Кстати. Из-за пандемии коронавируса весь мировой теннис остановлен до 7 июня. До этого времени рейтинги игроков будут заморожены.

Как сообщала Одесса News. проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса в мире.