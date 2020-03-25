СБУ продолжает мешать руководству АМПУ красиво и спокойно жить

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Одесской области продолжают документирование масштабных злоупотреблений руководства госпредприятия «Администрации морских портов Украины».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«Оперативники спецслужбы установили, что в течение трёх лет чиновники совместно с аффилированными коммерческими структурами противоправно использовали имущество госпредприятия. Они, в частности, предоставляли бизнесменам территорию портов для разгрузки и хранения импортных автомобилей по значительно заниженным тарифам и без разрешительных документов. По предварительным данным следствия, в результате функционирования противоправного механизма в течение 2017-2019 годов государственный бюджет и ГП «Администрации морских портов Украины» недополучили почти 5 млн гривен», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения виновных к ответственности.



Как сообщала Одесса News, Офис Генерального прокурора совместно с СБУ 19 февраля проводили обыски в помещениях Одесского морского торгового порта, Администрации морских портов и их структурных подразделениях. По мнению следствия, фирмы-арендаторы оказывали услуги по буксировке, которые ранее предоставляли государственные предприятия, и получали от судовладельцев значительные прибыли, которые должны были поступать в бюджет.

Фото: СБУ