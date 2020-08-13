ОНМедУ никто не закрывал из-за противопожарных нарушений

Администрация Одесского национального медицинского университета опровергла информацию некоторых средств массовой информации о якобы имевшем место закрытии университета из-за нарушений противопожарной безопасности.

Об этом сообщается на сайте ОНМедУ.

В университете подтверждают, что Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области составило акт проверки некоторых помещений и зданий ОНМедУ о несоответствии условий техническим требованиям пожарной безопасности. Однако, как считают в медуниверситете, этот акт является спорным, поскольку был составлен с недостатками и нарушениями.

«Как стало известно администрации ОНМедУ, Одесским окружным административным судом 04.08.2020 года было принято Решение о частичном удовлетворении административного иска ГУ ГСЧСУ по ЧС в Одесской области по применению санкций до момента устранения указанных недостатков, которые указываются в акте. Указанное решение не вступило в законную силу, а большинство замечаний, выявленных во время проверки на сегодняшний день в зданиях и помещениях ОНМедУ, устранены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку обсуждаемое Решение принято с нарушением закона, ОНМедУ будет оспаривать его в установленном законом порядке.

По данным медуниверситета, в настоящее время в учебном заведении идёт набор в интернатуру.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года руководство ГУ ГСЧС в Одесской области обратилось с иском к медуниверситету по поводу «полного приостановления эксплуатации объектов Одесского национального медицинского университета» до устранения нарушений требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности.