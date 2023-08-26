В Одесской области разоблачили чиновника и бизнесмена, присвоивших более 1,2 млн грн

В Одесской области разоблачён бывший заместитель начальника квартирно-эксплуатационного управления и предприниматель, завладевшие более 1,2 млн грн во время строительства спортплощадок для военнослужащих.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Отмечается, что под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему заместителю начальника управления – главному инженеру Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления и руководителю общества.

Им инкриминирована растрата и завладение имуществом, а также служебный подлог.

По данным следствия, подозреваемые в октябре 2018 года заключили договор на закупку работ по строительству спортивных площадок в военном городке в Одесской области. При выполнении основного договора они завысили объёмы выполненных работ, завладев бюджетными средствами в сумме более 1,2 млн грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, Григорий Мельниченко, которого СБУ задержала по подозрению в краже в особо крупных размерах, снят с должности председателя Белгород-Днестровского районного совета.

Фото: Офис Генпрокурора

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