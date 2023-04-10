В Одессе чиновники украли почти 4 млн грн при строительстве медамбулаторий

В хищении 3,8 млн грн при строительстве медамбулаторий в Одесской области подозревают организатора и трёх соучастников.

Подробности сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что организатор разработал план присвоения бюджетных средств при строительстве объектов социальной инфраструктуры на территории Одесской области – 4-х амбулаторий семейной медицины. В свой «бизнес-план» делец привлёк еще троих знакомых, в том числе экс-руководителя одного из управлений Одесской областной госадминистрации.

Отмечается, что организатор преступной схемы для участия в тендере задействовал собственное предприятие, формальным руководителем которого было подконтрольное ему лицо, обеспечив тем самым беспрепятственное заключение договоров подряда.

«После получения предприятием авансовых платежей на работы подозреваемые их частично присвоили, а на оставшиеся средства выполнили строительно-монтажные работы не в полном объёме, снижая при этом понесённые затраты на создание видимости добросовестного выполнения договорных обязательств», — говорится в сообщении.

В дальнейшем сообщники предоставили в Управление ООГА сфальсифицированные акты выполненных работ с внесёнными в них видами фактически не производившихся работ и расходами на материалы, которые не использовались, тем самым завысив их объём и стоимость более чем на 3,8 млн гривен.

По ходатайству прокуратуры подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и наложен арест на имущество, полученное преступным путём.

Кроме того, в рамках указанного уголовного производства ранее уведомлено о подозрении директора строительного предприятия, который формально занимал руководящую должность и подписывал необходимую документацию от имени юридического лица за деньги.

Также принимаются меры по установлению других причастных к совершённому преступлению лиц и возмещению нанесённого ущерба.

За это преступление Законом предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года прокуроры Доброславской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из районных отделов государственной исполнительной службы Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) по факту получения им неправомерной выгоды.

Фото: Одесская облпрокуратура

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