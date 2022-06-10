Украина каждый день теряет до 100 бойцов убитыми: Светлая память павшим

Цена войны, начатой 24 февраля Российской Федерацией против Украины, — десятки тысяч жизней.

Такую цифру потерь среди украинцев озвучил Президент Владимир Зеленский.

«Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными», — такова информация Министра обороны Алексея Резникова в Facebook.

Украинское военно-политическое руководство не сообщает регулярно о потерях среди украинских защитников. Потери украинских военных с 24 февраля оцениваются украинскими властями в 2,5 – 3 тыс. погибших. Такую цифру назвал последний раз – 15 апреля – Президент Украины Владимир Зеленский.

Известно о гибели 501 военнослужащего Национальной гвардии Украины.

«Украина потеряла много лётчиков», — заявил 20 мая Президент Зеленский.

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины также неизвестно.

ООН 9 июня подтвердила гибель 4302 мирных жителей. В числе погибших 1639 мужчин, 1075 женщин, 100 девочек, 105 мальчиков, а также 67 детей и 1316 взрослых, пол которых пока не определён. Считается, что фактические цифры погибших значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

Так, с начала войны войска РФ убили 606 жителей Харьковщины, в т.ч. 26 детей. В Мариуполе общее количество убитых российской армией может составлять до 22 тыс. человек. В Киевской области после боевых действий и оккупации обнаружили 1314 тел мирных жителей, более 600 из которых погибли от стрелкового оружия. Захоронения продолжают находить. Только в Бучанском районе Киевской области во время российской оккупации погибло 1137 мирных жителей, из них 461 человек – в Буче. С 24 февраля в Николаевской области в результате обстрелов оккупантов погибли 300 мирных жителей.

По данным Укрзализныци, в Украине с 24 февраля погибли 54 железнодорожника.

С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 32 журналиста, 10 врачей, более 50 спортсменов.

Согласно информации Офиса Генпрокурора, по состоянию на утро 10 июня погибло 263 ребёнка.

«Каждая из таких цифр – это история. История чрезвычайной смелости и самопожертвования. Это героическая защита Мариуполя. Это успехи в битвах за Киев, Чернигов, Сумы и Харьков. Это героическая оборона на Донбассе. Это защита Одессы, Николаева и всего нашего юга. Это протесты и сопротивление в тех городах и громадах Украины, которые нам ещё предстоит освободить. Должны помнить всегда, что выстояли в течение этих трёх месяцев благодаря десяткам тысяч подвигов всех, кто защищает государство. И ценой десятков тысяч жизней украинок и украинцев, которых убили оккупанты. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Украину!» – сказал Президент Зеленский 24 мая.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

Как сообщала Одесса News, 6 июня в одесском Доме офицеров прошла церемония прощания с погибшим командиром 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты подполковником Сергеем Дердугой.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod