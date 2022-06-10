Береговая охрана усилена противокорабельными ракетами

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об усилении береговой охраны противокарабельными ракетами Harpoon.

Об этом министр сообщил в Facebook.

«Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими «Нептунами» уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, чтобы не повторить судьбу флагмана ЧФ РФ – крейсера «Москва», — сообщил министр.

Также Резников проинформировал, что к выполнению боевых задач на фронте готовы польские САУ «Краб».

«После орудий М777 и FH70, САУ Ceasar и М109А3 — это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который нам удалось привлечь», — сказал Резников, отметив, что «после 24 февраля безоговорочным приоритетом стало обеспечение армии оружием и боеприпасами, военной и специальной техникой. Пришлось очень быстро учиться, ведь Минобороны не приспособлено к масштабному импорту оружия, не было соответствующих компетенций. Более того, у государства в целом не было таких компетенций в достаточной степени. Ведь до этого упор делался на экспорт отечественного оружия».

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