22 декабря пройдут выборы в 5 ОТГ Одесской области

22 декабря пройдут выборы в 5 объединённых территориальных громадах Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

«Рассмотрев обращение 21 областной государственной администрации относительно принятия Центральной избирательной комиссией решения о назначении первых местных выборов в связи с образованием объединённых территориальных громад, Комиссия установила их соответствие порядку назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов и назначила на воскресенье, 22 декабря 2019 года, первые выборы в 86 объединённых территориальных общинах (1 городской, 16 поселковых, 69 сельских ОТГ), — говорится в сообщении

Так, в Одесской области выборы пройдут в 5 ОТГ: Андреево-Ивановской Николаевского района; Новоборисовской ОТГ Великомихайловского района; Петроверовской ОТГ Ширяевского района; Чегодаровской ОТГ Ширяевского района; Ивановской ОТГ Ивановского района.

Также на 22 декабря назначены дополнительные выборы депутатов Бобрицкого сельсовета (Любашевская ОТГ одноименного района) и в селе Новая Долина, которое решило присоединиться к Авангардовской ОТГ Овидиопольского района.