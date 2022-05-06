В ООН зафиксировали 3280 погибших в Украине гражданских лиц: светлая им память

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека УВКПЧ на 24 часа 4 мая зафиксировало 3280 случаев гибели гражданского населения Украины в результате российского вторжения.

Среди убитых — 1 183 мужчины, 749 женщин, 72 девочки и 86 мальчиков, а также 72 ребёнка и 1 111 взрослых, пол которых пока не известен, — сообщает УВКПЧ.

«Большинство смертей обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы тяжёлой артиллерией и реактивными системами залпового огня, а также ракетные и воздушные удары», — говорится в сообщении.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, в которых продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчёты всё ещё ждут подтверждения.

Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Цифры относительно погибших в этих городах не включены в вышеприведённую статистику.

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно.

С начала войны войска РФ убили 606 жителей Харьковщины, в т.ч. 26 детей.

В Мариуполе, по «осторожным оценкам» местных властей, общее количество убитых российской армией может составлять до 22 тыс. человек.

В Киевской области после боевых действий и оккупации обнаружили 1235 тел мирных жителей, большинство из которых, по данным полиции, погибли от огнестрельных ранений. Захоронения продолжают находить.

Потери украинских военных в войне с Россией с начала полномасштабного вторжения 24 февраля оцениваются украинскими властями в 2,5 – 3 тыс. погибших.

По данным Укрзализныци, в Украине с 24 февраля погибли 54 железнодорожника.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 24 медиаработника.

Согласно информации Офиса Генпрокуратуры, по состоянию на утро 6 мая погибли 223 ребёнка.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

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