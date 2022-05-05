Институт нацпамяти: 9 мая не празднуем, а чествуем память жертв Второй мировой

В Украинском институте национальной памяти заявляют, что в 2022 году лозунг Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне будет изменён.

Сообщение опубликовано в Facebook института.

«Восьмой год подряд Украина на государственном уровне последовательно внедряет европейский подход к памяти о Второй мировой войне. Мы чествуем всех борцов с нацизмом и всех жертв этого самого кровавого конфликта в истории человечества. В то же время для нас памятные дни символизируют не триумф победителей над побеждёнными, а напоминание о страшной катастрофе, которая стала возможной в результате прихода к власти и заговора двух тоталитарных режимов – нацизма и коммунизма», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в этом году Украина отмечает 8–9 мая в условиях полномасштабной военной агрессии России, которая посягает на независимость и территориальную целостность, пытается разрушить международную систему безопасности и угрожает миру во всей Европе.

В УИНП подчеркнули, что для украинцев противостояние российской агрессии – это борьба за свободу, цивилизованность, демократию и европейские ценности против имперских амбиций агрессивного соседа, который ради достижения цели не гнушается ни военными преступлениями, ни преступлениями против человечества.

«В 1939–1945 годах врагом были нацисты, а сегодня это рашисты – российская версия имперского национализма и фашизма. Поэтому традиционный лозунг этих памятных дней «Помним – побеждаем!» в этом году на государственном уровне несколько видоизменён и звучит так: «Победили нацистов – победим и рашистов!», – сообщили в УИНП.

Неизменным символом памяти останется красный мак, добавили в сообщении.

Для справки. В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

До 2015 года в Украине, как и других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Символом этого дня стал красный мак, а лозунгом – «1939–1945. Помним. Побеждаем». На мемориальных мероприятиях в этот день акцент делается не на праздновании, а на чествовании памяти жертв Второй мировой.

В Минобороны Украины ожидают провокаций или активизации обстрелов со стороны армии РФ в связи с 9 мая.

Как сообщала Одесса News, в этом году День победы, 9 мая — рабочий день.

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