Когда сами не можем: Apple поможет провести перепись населения Украины

30 ноября был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации Украины и Apple Inc. и ООО Apple Ukraine.

Министерство цифровой трансформации отмечает, что хочет сотрудничать с Apple для переписи населения посредством аренды оборудования для её проведения. Перепись планируют провести в 2023 году.

С украинской стороны документ подписал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, а от компании Apple Inc. – директор по взаимодействию с органами государственной власти стран и регионов Марк Леннон в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского.

Apple предоставит поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless, и в улучшении опыта взаимодействия граждан с органами государственной власти. Apple также обеспечит поддержку в использовании и совершенствовании приложения «Дія» на базе операционной системы iOS.

Как заявил Президент Владимир Зеленский, пишет Укринформ, Украина планирует провести электронную перепись населения совместно с компанией Apple в феврале 2023 года.

Во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины, он сказал: «Гордимся тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведёт перепись населения в сотрудничестве с Apple уже в феврале 2023 года».

Президент выразил также надежду, что электронная перепись впоследствии приведёт к электронному голосованию.

Кстати. Впервые такую перепись проводили в США.

Как сообщала Одесса News. в декабре 2020 гола председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий сказал: если в Украине нельзя переписать население, в Одесской области посчитаем сами.

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