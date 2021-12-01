Зеленский объявил о запуске программы кредитования «Украинская мечта»

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря в ходе обращения к Верховной Раде заявил, что в ближайшее время в стране запустят программу кредитования «Украинская мечта».

Об этом сообщает издание «ГОРДОН».

«В скором времени мы запустим программу «Украинская мечта», по которой каждый гражданин нашего государства, честно уплачивающий налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости в новом жилье, электромобиля, получения образования или смены профессии», – сказал он.

Кстати. В Украине действуют правительственные программы «Доступные кредиты 5–7–9%» (для малого и среднего бизнеса) и «Доступная ипотека 7%». По программе для бизнеса к 20 ноября выдали более 71 млрд грн кредитов, ею воспользовались 27 тыс. фирм по всей стране. По ипотечной программе к 27 ноября выдали кредитов на 1 млрд грн.

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