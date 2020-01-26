В Украине 1 февраля стартует программа кредитов для малого бизнеса

Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому программа “Доступные кредиты 5-7-9%” для микро- и малого бизнеса стартует с 1 февраля 2020 года.

О старте этой программы сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале.

«Правительство одобрило постановление для старта программы “Доступные кредиты 5-7-9%” с 1-го февраля. Программа государственной поддержки микро- и малого бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса», — написал Гончарук.

Он добавил, что правительство определило механизм использования бюджетных средств в рамках деятельности Фонда развития предпринимательства. Также предусмотрен ряд инструментов для обеспечения доступности кредитов.

В вечернем эфире телеканала «Украина» 24 января Гончарук сказал: «С 1 февраля, уважаемые и дорогие украинцы, которые хотят начать собственное дело, наконец, у вас появится дешёвый нормальный ресурс. Будет 5-7 или 9 процентов на полтора миллиона гривен для того, чтобы начать собственное дело. Например, кафе, автомойку или иной бизнес».

Как сообщала Одесса News, 17 января Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел обращение Алексея Гончарука об отставке с должности Премьер-министра и решил дать шанс правительству при условии выполнения ряда задач.