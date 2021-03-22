Бизнес, счастье и отношения: WOMANCONF в Одессе

В Одессе состоялась конференция для современных женщин, которая собрала в одном месте прогрессивных девушек и спикеров разных направленностей. Как всё прошло и чем запомнилось главное весеннее событие для женщин – читайте в нашем материале!



WOMANCONF – это история о бизнесе и карьере, отношениях и детях, психологии и лидерстве. Участниц форума ждали выступления от двенадцати спикеров, которые поделились своими «секретами успеха», а также рассказали, как их правильно применять, чтобы стать ещё лучше.



Мероприятие прошло в творческой атмосфере. Со сцены вещали: Ирина Горовая, Алла Клименко, Лена Адамова, Влада Барина, а также Елена Орлова и другие.

Цель конференции – пробудить в каждой гостье важные инсайты, которые помогут справиться с любыми трудностями, чувствовать себя счастливой и достигать личных и деловых целей.

Ирина Горовая — CEO группы компаний MOZGI рассказала, как из маленькой хрупкой девочки стать успешным продюсером и владелицей группы компаний. Поделилась интересными фактами из мира шоу-бизнеса и рассказала, как это работать в одной команде с бывшим мужем.





Лена Адамова – психолог и медиатор рассказала, как найти себя и не стать жертвой амбиций, а также, как бороться с выгоранием в 2021 году.



Алла Клименко – тренер по счастью, психолог и коуч поделилась информацией, как попасть в поток счастливой жизни и буквально заставила весь зал встать со своих мест и принять участие в интересных психологических практиках. Зарядила всех позитивной энергией и рассказала простые формулы по определению счастья и его достижению.



Весь день был наполнен яркими эмоциями и качественным контентом. Гостей ждали экспо-зоны, красочные фотозоны, книжная выставка, подарки от спонсоров и партнёров, а также вкусные дегустации и розыгрыш призов.





Фото: Одесса News/Александр Александров/За текст отдельное спасибо Светлане!

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